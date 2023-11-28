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Виллы в Лукка, Италия

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9 объектов найдено
Вилла 10 спален с балконом, с мебелью, с видом на горы в Ponte all Abate, Италия
Вилла 10 спален с балконом, с мебелью, с видом на горы
Ponte all Abate, Италия
Комнаты 25
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 3
Вилла Арнольфини E ’ la storia a disgnare l’incantevole profilo di Villa Arnolfini, Storica…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Gattaiola, Италия
Вилла 5 спален
Gattaiola, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
VB-VIL. Историческая вилла в городе ЛуккаВилла располагает собственным участком с ухоженным …
€5,50 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла в Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
Площадь 650 м²
WW-TS01 . Виллы класса люкс в Форте де МармиФорте де Марми на улице Giglioli, построено 6 от…
€4,70 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален в Vaiana, Италия
Вилла 5 спален
Vaiana, Италия
Комнаты 6
WW-TS03. Элитная Вилла в Форте де МармиШикарная вилла в Форте дей Марми, где Вы найдете толь…
€5,30 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален в Capezzano Pianore, Италия
Вилла 5 спален
Capezzano Pianore, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
KK-639. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » МонтиньозоВладение полностью реставрированно 60…
€5,00 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален в Лукка, Италия
Вилла 5 спален
Лукка, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
На прекрасных холмах Лукки, недалеко от исторического центра, находится этот замечательный р…
€1,48 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Forte dei Marmi, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Forte dei Marmi, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
К продаже предлагается элегантная и просторная вилла в Италии, расположенная в Форте-дей-Мар…
€2,00 млн
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Вилла с мебелью, с садом, с интернетом в Лукка, Италия
Вилла с мебелью, с садом, с интернетом
Лукка, Италия
Площадь 11 м²
Лукка, дом по очень выгодной цене. Небольшая ферма расположена между величественными горными…
€159,000
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Вилла 12 спален с видом на море, с гаражом, с садом в Лукка, Италия
Вилла 12 спален с видом на море, с гаражом, с садом
Лукка, Италия
Количество спален 12
Площадь 1 000 м²
Симпатичная вилла расположена в 9 км. от города Лукка, Тоскана. До курортного города Виаред…
€6,00 млн
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Параметры недвижимости в Лукка, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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