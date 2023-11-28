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Виллы в Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Италия

Вилла В архив
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3 объекта найдено
Вилла 7 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Cetona, Италия
Вилла 7 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Cetona, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
В 60-е годы Четона стала "Буэн Ретиро" для многих героев театрального и киномира тех славных…
€1,68 млн
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Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с видом на лес в San Casciano dei Bagni, Италия
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с видом на лес
San Casciano dei Bagni, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€775,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 10 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Монтепульчано, Италия
Вилла 10 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Монтепульчано, Италия
Комнаты 25
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 138 м²
В городке Монтепульчано, известном на весь мир своими историческими и культурными ценностями…
€1,80 млн
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Параметры недвижимости в Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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