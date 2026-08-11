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Виллы в Martinsicuro, Италия

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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Martinsicuro, Италия
Вилла 4 комнаты
Martinsicuro, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
EC-181219. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла с прекрасн…
$386,826
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Villa Rosa, Италия
Вилла 6 комнат
Villa Rosa, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 300 м²
BG-H112 . Частная вилла с садом, Альба-АдриатикаЧастная вилла на берегу моря в Альба Адриати…
$2,58 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Martinsicuro, Италия
Вилла 4 комнаты
Martinsicuro, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
EC-. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла, площадью около …
$386,826
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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