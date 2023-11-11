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Квартиры в периферийная единица Салоники, Греция
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1 204 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3
107 м²
5/5
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
3
107 м²
4/4
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
4
135 м²
3/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
3
110 м²
8/8
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
€325,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином
Irakleio, Греция
2
1
75 м²
Neo Heraklion north of Athens, maisonette of 130 sq.m. in excellent condition, 2 levels (ele…
€230,000
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Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
2
190 м²
Property Code: HPS4311 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for €420.000 . This 190 sq. m.…
€420,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
4
1
106 м²
2/4
Продается квартира площадью 106 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
4
1
135 м²
3/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
3
1
67 м²
2/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€95,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
3
2
110 м²
8/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
€325,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
2
1
66 м²
5/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
2
1
67 м²
5/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
1
45 м²
4/6
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
3
1
107 м²
5/1
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
2
1
66 м²
5/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
2
1
66 м²
4/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
2
1
73 м²
4/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€240,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
1
50 м²
6/6
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€109,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
периферия Центральная Македония, Греция
2
1
55 м²
1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
периферия Центральная Македония, Греция
2
1
45 м²
1/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€95,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
периферия Центральная Македония, Греция
2
1
45 м²
1/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€90,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
45 м²
2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
52 м²
2/1
Продается квартира площадью 52 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Analipsi, Греция
2
1
39 м²
3/1
Продается квартира площадью 39 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Analipsi, Греция
2
1
34 м²
3/1
Продается квартира площадью 34 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
3
1
76 м²
2/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€178,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
3
1
73 м²
1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
€168,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
3
1
73 м²
1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
€168,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
75 м²
3/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€168,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
60 м²
3/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€160,000
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