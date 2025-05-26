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Виллы в Неа-Триглии, Греция

Вилла Удалить
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4 объекта найдено
Вилла в Неа-Триглия, Греция
Вилла
Неа-Триглия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Этаж 1/1
Продается коттедж с столярной мастерской на первом этаже. Участок площадью 500кв.м. Дом сост…
$188,049
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Вилла в Неа-Триглия, Греция
Вилла
Неа-Триглия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$626,829
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Вилла в Неа-Триглия, Греция
Вилла
Неа-Триглия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Халкидиках. Подвал состоит из одной кладовой…
$353,304
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Вилла в Неа-Триглия, Греция
Вилла
Неа-Триглия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной душе…
$176,652
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