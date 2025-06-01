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Виллы в Megali Panagia, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Megali Panagia, Греция
Вилла
Megali Panagia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Хал…
$91,202
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