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Таунхаусы в Municipality of Chalandri, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Chalandri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 5
Продается таунхаус площадью 154 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$873,264
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Chalandri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$601,078
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Chalandri, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$722,928
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Chalandri, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$250,498
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Chalandri, Греция

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