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Таунхаусы в Municipality of Megara, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$730,620
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Megara, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов