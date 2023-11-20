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Таунхаусы в Коропион, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коропион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Таунхаус расположен в новом жилом доме в Коропи. Также на продажу предлагаются следующие объ…
€270,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коропион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€250,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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