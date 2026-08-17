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Таунхаусы в Коропионе, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Коропион, Греция
Таунхаус
Коропион, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Таунхаус расположен в новом жилом доме в Коропи. Также на продажу предлагаются следующие …
$318,791
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Таунхаус в Коропион, Греция
Таунхаус
Коропион, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$295,177
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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