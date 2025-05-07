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Таунхаусы в Artemida Municipal Unit, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус 8 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 8 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$547,965
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 259 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$834,995
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 1
Площадь 244 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 244 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$626,246
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Продается таунхаус площадью 128 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$378,036
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$438,372
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Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Artemida Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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