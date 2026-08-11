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Таунхаусы в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$401,441
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$560,837
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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