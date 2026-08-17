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Таунхаусы в Маркопулоне, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Маркопулон, Греция
Таунхаус
Маркопулон, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$212,528
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