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Таунхаусы в Маркопулон, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Маркопулон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Маркопулон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€180,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Маркопулон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Маркопулон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€340,000
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