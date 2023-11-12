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Таунхаусы в Anavissos Municipal Unit, Греция

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7 объектов найдено
Таунхаус 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный эт…
€189,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€370,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings в Анависос, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 426 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€850,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Mavro Lithari, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Mavro Lithari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€472,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Анависос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€265,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Святой Николай, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Святой Николай, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€560,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€255,000

Параметры недвижимости в Anavissos Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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