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Таунхаусы в Anavissos Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Анависос, Греция
Таунхаус
Анависос, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$436,862
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Анависос, Греция
Таунхаус
Анависос, Греция
Количество спален 2
Площадь 290 м²
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$247,949
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Anavissos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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