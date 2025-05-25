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Таунхаусы в Municipality of Palaio Faliro, Греция

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22 объекта найдено
Таунхаус 8 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 8 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 306 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
$1,04 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$708,819
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$935,640
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,47 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,03 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,02 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 133 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$812,022
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
Palaio Faliro, Мезонет Продажа, 101 кв.м., Статус объекта: в процессе строительства, …
$479,016
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,47 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$771,195
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$669,125
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$703,148
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$669,125
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$839,241
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,47 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,47 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$652,113
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$745,110
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 126 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$805,218
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 133 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$832,436
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$739,439
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$873,264
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Параметры недвижимости в Municipality of Palaio Faliro, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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