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Таунхаусы в Пирее, Греция

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10 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$401 441
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Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Продается таунхаус площадью 131 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$631 679
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$419 152
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Grekodom Development
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Продается таунхаус площадью 104 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$289 274
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$312 888
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 5
Площадь 165 м²
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
$755 654
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Grekodom Development
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TekceTekce
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается таунхаус площадью 77 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
$366 020
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Шестой этаж…
$613 968
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
Пирей, Мезонет Продажа, 73,29 кв.м., Статус объекта: в процессе строительства, Этаж…
$310 272
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Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/2
Пирей, Мезонет Продажа, 69,53 кв.м., Статус объекта: в стадии строительства, этаж: …
$348 375
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Параметры недвижимости в Пирее, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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