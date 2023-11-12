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Таунхаусы в Пирей, Греция

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12 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€480,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€3,00 млн
Таунхаус 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
€600,000
Таунхаус 6 спален с бассейном, с видом на город в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€3,05 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€850,000
Таунхаус 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 327 м²
Количество этажей 1
Таунхаус расположен в районе Экали. Банковский объект
€500,000
Таунхаус 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vlychada, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vlychada, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 218 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€600,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vlychada, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vlychada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€85,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Шестой этаж…
€520,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 306 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
€1,000,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 232 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€1,20 млн
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€400,000

Параметры недвижимости в Пирей, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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