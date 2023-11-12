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Таунхаусы в Limenas Markopoulou, Греция

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10 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 229 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€930,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 251 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€1,03 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 246 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€930,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€320,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€195,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 255 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€1,40 млн
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 246 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€340,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€400,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
€120,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€320,000
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