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Таунхаусы в Limenas Markopoulou, Греция

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8 объектов найдено
Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
Цена по запросу
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$850,110
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Grekodom Development
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж …
$306,984
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 5
Площадь 290 м²
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$472,283
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Grekodom Development
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$377,827
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Grekodom Development
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$507,705
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Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$472,283
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$519,512
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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