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Таунхаусы в Municipality of Paiania, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Paiania, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Paiania, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Таунхаус расположен в новом жилом доме в Коропи. Также на продажу предлагаются следующие объ…
€270,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Paiania, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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