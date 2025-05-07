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Таунхаусы в Municipality of Marousi, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Marousi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$626,246
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Marousi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$793,245
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Marousi, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$1,57 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$816,559
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Municipality of Marousi, Греция

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