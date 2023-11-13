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Таунхаусы в Кератея, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Kouvaras, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Kouvaras, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€300,000
Realting.com
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