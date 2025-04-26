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Таунхаусы в Municipality of Piraeus, Греция

Пирей
8
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8 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$379,967
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Шестой этаж…
$542,747
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 77 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
$323,560
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/2
Пирей, Мезонет Продажа, 69,53 кв.м., Статус объекта: в стадии строительства, этаж: …
$348,375
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
$715,232
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$300,810
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 7/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$370,529
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
Пирей, Мезонет Продажа, 73,29 кв.м., Статус объекта: в процессе строительства, Этаж…
$310,272
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Параметры недвижимости в Municipality of Piraeus, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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