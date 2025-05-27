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Таунхаусы с видом на горы в Аттике, Греция

Афины
14
Municipality of Saronikos
50
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
43
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
30
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75 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 4/5
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$444,611
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
$417,497
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Таунхаус 4 комнаты в Маркопулон, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Маркопулон, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$187,874
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Kropia, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Kropia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
$1,86 млн
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$354,873
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Таунхаус 7 комнат в Stathmos Afidnon, Греция
Таунхаус 7 комнат
Stathmos Afidnon, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 235 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$281,811
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 277 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 277 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$417,497
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 232 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$1,25 млн
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Таунхаус 5 комнат в Коропион, Греция
Таунхаус 5 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$260,936
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$1,72 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$287,029
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$605,371
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Kropia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Kropia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$1,62 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$313,123
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$647,121
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Таунхаус 5 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 5 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 251 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$1,08 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
$1,15 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$897,619
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$365,310
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$866,307
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Ilion, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 119 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
$454,028
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 288 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$443,591
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 1
Площадь 667 м²
Количество этажей 1
Дом находится в северном пригороде Афин в г. Стамата. Вилла состоит из трех уровней: На перв…
$1,90 млн
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$887,182
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$712,877
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$712,877
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$2,04 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Площадь 182 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в прибрежном поселке в Аттике. Площадь трехэтажного дома составляет 182 к…
$212,334
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$302,686
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$417,497
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Параметры недвижимости в Аттике, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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