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Таунхаусы в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 262 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€330,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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