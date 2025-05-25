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Таунхаусы в Municipality of Peristeri, Греция

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7 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 102 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$703,148
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Peristeri, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$703,148
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 78 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$317,551
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$538,702
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$306,210
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$289,198
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 113 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$430,962
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Peristeri, Греция

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