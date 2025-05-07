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Таунхаусы в Municipality of Pallini, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pallini, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$440,102
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pallini, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж -1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$406,248
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Pallini, Греция

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