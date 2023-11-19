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Таунхаусы в Neo Psychiko, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€198,000

Параметры недвижимости в Neo Psychiko, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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