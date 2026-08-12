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Таунхаусы в Municipal Unit of Neo Psychiko, Греция

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10 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$806,424
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$806,424
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$806,424
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$818,231
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 163 м²
Продается таунхаус площадью 163 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$940,374
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 208 м²
Продается таунхаус площадью 208 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,65 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$897,339
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$625,776
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Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Продается таунхаус площадью 138 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$779,268
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Neo Psychiko, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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