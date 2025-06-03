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Таунхаусы в Municipality of Zografos, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 5/6
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$513,013
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Таунхаус в Municipality of Zografos, Греция
Таунхаус
Municipality of Zografos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
$672,617
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Zografos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Zografos, Греция
Число комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
Цена по запросу
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Агентство
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$510,349
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Zografos, Греция

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