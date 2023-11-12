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Таунхаусы в Municipal Unit of Elliniko, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€1,20 млн

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Elliniko, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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