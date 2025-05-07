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Таунхаусы в Municipality of Kifisia, Греция

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14 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$678,433
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$947,912
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$986,337
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 497 м²
Этаж -1
Продается таунхаус площадью 497 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$1,07 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$1,67 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Таунхаус находится в северном пригороде Афин в районе Неа Эрифрея
$452,608
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 317 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,82 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 162 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$660,153
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$936,628
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Цокольный э…
$605,371
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 297 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$959,197
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$866,307
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Агентство
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$887,182
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Параметры недвижимости в Municipality of Kifisia, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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