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Таунхаусы в Municipality of Ilion, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 1 комната в Municipality of Ilion, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 119 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
$454,028
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ilion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$481,997
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ilion, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$464,985
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Ilion, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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