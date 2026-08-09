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Таунхаусы в Рафине, Греция

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8 объектов найдено
Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 7
Площадь 567 м²
Продается таунхаус площадью 567 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$409,706
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$720,232
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
$236,142
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TekceTekce
Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$403,802
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$413,248
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$359,100
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$495,898
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Площадь 300 м²
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Подвал сост…
$582,708
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