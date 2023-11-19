Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Рафина
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Рафина, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Четвертый э…
€740,000
Таунхаус 3 спальни в Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 108 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€240,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€350,000
Таунхаус 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Рафина, Греция
Таунхаус 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рафина, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 567 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 567 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€347,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рафина, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€342,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Рафина, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€263,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Рафина, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€420,000
Realting.com
Перейти