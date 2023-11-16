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Таунхаусы в Municipality of Lavreotiki, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Legrena, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Legrena, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€290,000

Параметры недвижимости в Municipality of Lavreotiki, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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