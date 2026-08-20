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Таунхаусы в Municipality of Lavreotiki, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус в Лаврион, Греция
Таунхаус
Лаврион, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$613,968
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Таунхаус в Лаврион, Греция
Таунхаус
Лаврион, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$295,177
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Grekodom Development
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Таунхаус в Кератея, Греция
Таунхаус
Кератея, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$354,213
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Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Таунхаус в Кератея, Греция
Таунхаус
Кератея, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$306,984
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Lavreotiki, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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