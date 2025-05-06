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Пентхаусы в Agios Ioannis, Кипр

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2 объекта найдено
Пентхаус в Agios Ioannis, Кипр
Пентхаус
Agios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 3/3
Проект касается развития удивительной роскошной 3-этажной застройки, используемой в качестве…
$373,641
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Пентхаус в Agios Ioannis, Кипр
Пентхаус
Agios Ioannis, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Этаж 5
Для продажи: Этот просторный пентхаус с 4 спальнями и 4 ванными комнатами в Agios Ioannis пр…
$769,928
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
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Параметры недвижимости в Agios Ioannis, Кипр

Недорогая
Элитная
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