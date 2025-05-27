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Пентхаусы в Паралимни, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус в Паралимни, Кипр
Пентхаус
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/2
Расположенный в живописном городе Паралимни, в окружении потрясающих пляжей и богатой культу…
$293,252
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