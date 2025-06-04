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Пентхаусы в Konia, Кипр

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3 объекта найдено
Пентхаус в Кония, Кипр
Пентхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 3/3
Совершенно новый жилой комплекс, в настоящее время находящийся на стадии строительства, сост…
$549,266
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Пентхаус в Кония, Кипр
Пентхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/3
Совершенно новый жилой комплекс в настоящее время находится в стадии строительства и состоит…
$537,823
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Пентхаус в Кония, Кипр
Пентхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 3/3
НОВОЕ ЗДАНИЕ КВАРТИР, в настоящее время строящееся, состоящее из роскошных квартир и располо…
$549,266
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Параметры недвижимости в Konia, Кипр

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