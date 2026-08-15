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Коммерческая недвижимость в муниципалитете Пафос, Кипр

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105 объектов найдено
Магазин 110 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 110 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 110 м²
** Для продажи | Полностью отозванный коммерческий магазин | Центр города Пафоса* * Отлична…
$253,640
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Офис 1 260 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 1 260 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 1 260 м²
Количество этажей 3
Продается: Современное офисное помещение на стадии строительства в центре города Пафос с вну…
$8,02 млн
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Магазин 41 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 41 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 41 м²
Магазин для продажи в Като Пафос. Внутренняя площадь 41 м2 с 4 м2 крытой веранды. Актив р…
$144,040
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Магазин 446 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 446 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 446 м²
В центре Пафоса растет новый коммерческий центр — передовое здание смешанного назначения, пр…
$2,69 млн
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Business Centre в муниципалитет Пафос, Кипр
Business Centre
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 349 м²
Продается офисное помещение на половине этажа в Business Centre, Пафос. Современный проек…
$1,77 млн
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2/5
Современные офисные и розничные помещения класса А в сердце Пафоса Откройте для себя премиа…
$1,04 млн
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Магазин 34 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 34 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Этот проект представляет собой современное развитие в центре города Пафос, предлагающее прос…
$604,138
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Офис 1 082 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 1 082 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 082 м²
Количество этажей 4
Продается: Абсолютно новое офисное здание по проекту с впечатляющей внутренней площадью 1 08…
$5,16 млн
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Инвестиционная 845 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 845 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 845 м²
Это свойство расположено в идеальном месте между Като Пафосом и Универсалом. Здание является…
$1,59 млн
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Отель в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 35
Дом престарелых, расположенный в Пафосе, Кипр. Дом медсестер предоставляет свои услуги в теч…
$1,72 млн
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Отель 2 790 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель 2 790 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 45
Площадь 2 790 м²
Комплекс апартаментов отеля на продажу - Гробницы королей, Пафос. Отличная инвестицио…
$10,36 млн
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Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2
Магазин на первом этаже 1 и магазин на первом этаже 2 2 Указанные объекты недвижимости состо…
$381,724
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Инвестиционная 909 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 909 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 909 м²
Современное коммерческое здание расположено у входа в город Пафос, всего в нескольких минута…
$3,72 млн
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Магазин 146 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 146 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 146 м²
Магазин для продажи расположен на первом этаже бизнес-центра. Состоит из главного этажа площ…
$914,860
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Магазин 289 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 289 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 289 м²
Этаж 2
Коммерческий магазин / Ресторан для продажи - Центр города Пафос Коммерческая недвижимость …
$439,560
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2
Офисные пространства – работа в стиле В рамках этого многофункционального комплекса офисные …
$1,05 млн
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Коммерческое помещение в муниципалитет Пафос, Кипр
Коммерческое помещение
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество этажей 3
Этот новый жилой дом, расположенный в востребованном районе Пафоса, представляет собой отлич…
$1,82 млн
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Коммерческое помещение 1 070 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Коммерческое помещение 1 070 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 070 м²
Для продажи: Просторное коммерческое здание площадью 1090 м2, идеально расположенное в проц…
$2,65 млн
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Pafos целый этаж в Кония, Кипр
Pafos целый этаж
Кония, Кипр
Число комнат 22
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 698 м²
Количество этажей 3
Офисы (целый этаж) — 22 офиса, площадь 630 м² + веранда 68 м², общая площадь 698 м². Цена от…
$3,50 млн
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Коммерческое помещение 600 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Коммерческое помещение 600 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 600 м²
Коммерческое здание, расположенное в Като Пафосе. Здание состоит из 3 магазинов и 1 четырехк…
$1,77 млн
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Офис 547 м² в Анаваргос, Кипр
Офис 547 м²
Анаваргос, Кипр
Площадь 547 м²
Количество этажей 6
Это современное коммерческое здание расположено на въезде в город Пафос, недалеко от центра …
$3,61 млн
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Магазин 34 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 34 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 34 м²
День завершения: приблизительно через 18 месяцев Продается: магазин на первом этаже с внутр…
$599,207
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Инвестиционная 1 074 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 1 074 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 074 м²
Централизованное четырехуровневое современное здание, возведенное на индивидуальном участке …
$2,83 млн
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Инвестиционная 800 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 800 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 800 м²
Здание для продажи в Агиос Павлос, Пафос. Он состоит из четырех, 3 спальных квартир. Один из…
$1,12 млн
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Инвестиционная 1 866 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 1 866 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 866 м²
Эксклюзивный, роскошный, закрытый проект, расположенный на пляже в центре гавани Пафоса с на…
$21,89 млн
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Склад 1 088 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Склад 1 088 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 1 088 м²
Здание целиком на 9 квартир - Пафос | Кипр. Проект ROI Residence - Пафос ROI RESIDENCE…
$3,60 млн
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Магазин 137 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 137 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 137 м²
Три унифицированных розничных подразделения в здании в квартале Агиос Теодорос, муниципалите…
$362,981
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Офис 187 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 187 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 187 м²
Этот готовый к работе офис, расположенный в самом сердце Пафоса, предлагает идеальную рабочу…
$1,21 млн
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Инвестиционная 1 160 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 1 160 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 1 160 м²
Современный и элегантный проект просторных офисов, роскошных апартаментов с 3 спальнями, кры…
$5,70 млн
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Другое 520 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Другое 520 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 520 м²
Продается: Квартирный дом с 8 квартирами x 2 спальнями, он имеет просторную крытой площадью …
$1,50 млн
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