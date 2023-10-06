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Кипр
Коммерческая
Пафос
Коммерческая недвижимость в Пафос, Кипр
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50 объектов найдено
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Коммерческая с парковкой
Пафос, Кипр
651 м²
Продается бизнес площадью 651 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€2,00 млн
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Коммерческая 12 спален с парковкой
Пафос, Кипр
12
560 м²
Продается бизнес площадью 560 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€2,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой
Пафос, Кипр
500 м²
Продается бизнес площадью 500 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€595,000
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Коммерческая
Пафос, Кипр
598 м²
Предлагается на продажу инвестиционный проект в городе Пафос. Трех этажное здание состоит из…
€950,000
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Коммерческая
Пафос, Кипр
618 м²
Продается бизнес площадью 618 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. Особенности н…
€1,71 млн
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Коммерческая
Пафос, Кипр
93 м²
Продается бизнес площадью 93 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. Магазин распол…
€345,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой
Пафос, Кипр
490 м²
Предлагаем на продажу бизнес площадью 490 кв.м на о. Кипр. Здание состоит из двух этажей. Цо…
€1,000,000
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Отель 18 спален с парковкой
Пафос, Кипр
18
730 м²
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
€1,40 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город
Пафос, Кипр
55 м²
Продается резиденция из 24 квартир-студий.Внеплановый инвестиционный проект. Коммунальные по…
€2,30 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
540 м²
Продается бизнес площадью 540 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
€2,15 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой
Пафос, Кипр
460 м²
Продается бизнес площадью 460 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€2,05 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Пафос, Кипр
1
69 м²
1
Продается бизнес площадью 69 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью
€125,000
Рекомендовать
Магазин
Пафос, Кипр
Этот ресторанный бизнес, расположенный в самом сердце Като Пафос, был основан в 1979 году.Эт…
Цена по запросу
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Офис
Пафос, Кипр
Офис в центре города, Пафос. Он расположен в том же здании с EDE Paphos. Он имеет полностью …
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Пафос, Кипр
A & nbsp, современное смешанное использование с & nbsp; 1-, 2- и 3-комнатными & nbsp; кварти…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 18 спален с furnishings
Пафос, Кипр
29
11
730 м²
2
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
€1,40 млн
Рекомендовать
Офис с Spalni
Пафос, Кипр
Special offer for quick sale. Spacious Apartment in Paphos Center. The apt is 3 min from the…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин под аренду
Пафос, Кипр
Shop with mezzanine level, in a central location in Kato Paphos Quarter, in Paphos Municipal…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Пафос, Кипр
Недвижимость находится в центре Пафоса. Коммерческое здание. Площадь застройки 1010 кв. М. 5…
€2,20 млн
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Офис
Пафос, Кипр
Этот офис находится на 3-м этаже бизнес-центра, состоящего из 5 этажей с магазинами на & nbs…
€220,000
Рекомендовать
Офис
Пафос, Кипр
& nbsp; Этот офис находится на 4-м этаже бизнес-центра, состоящего из этажей 5 с магазинам…
€446,000
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Коммерческая
Пафос, Кипр
The property in question is within the Agios Theodoros Quarter of Paphos.It is located in th…
€1,01 млн
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Коммерческая
Пафос, Кипр
This investment opportunity relates to a four-storey commercial building in Paphos city cent…
€2,65 млн
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Магазин
Пафос, Кипр
Магазин на продажу расположен на первом этаже бизнес-центра. Состоит из главного этажа 97м2 …
€775,000
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Офис
Пафос, Кипр
Продается офис, который сделан из помещений 2. Расположен на 3-м этаже бизнес-центра в центр…
€470,000
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Офис
Пафос, Кипр
Продается офис, который был разделен на 2 независимые помещения. Расположен на 3-м этаже биз…
€210,000
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Офис
Пафос, Кипр
Продается офис, расположенный на 3 этаже бизнес-центра в центре города Пафос.& nbsp; Крытая …
€215,000
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Офис
Пафос, Кипр
Продается офис площадью 160 м2, который состоит из помещений 2. Расположен на 3-м этаже бизн…
€475,000
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Офис
Пафос, Кипр
Продается офис, который сделан из помещений 2. Расположен на 3-м этаже бизнес-центра в центр…
€445,000
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Коммерческая
Пафос, Кипр
The property is located in the central area of Paphos and consists of houses and residential…
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