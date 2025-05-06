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Коммерческая недвижимость в Koinoteta Empas, Кипр

Empa
4
4 объекта найдено
Инвестиционная 433 м² в Empa, Кипр
Инвестиционная 433 м²
Empa, Кипр
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 433 м²
This asset is glowing with potential, it is located in a very central area of paphos only mi…
$446,827
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Инвестиционная 480 м² в Empa, Кипр
Инвестиционная 480 м²
Empa, Кипр
Площадь 480 м²
This residential building comprising of three apartments in Emba, Paphos.The building compri…
$490,420
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Коммерческое помещение в Empa, Кипр
Коммерческое помещение
Empa, Кипр
Жилой участок для продажи расположен в районе Петридия. Земля попадает в жилую зону (Kα8) с…
$2,49 млн
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Склад 1 210 м² в Empa, Кипр
Склад 1 210 м²
Empa, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 210 м²
A leasehold industrial warehouse in Agia Varvara. The warehouse consists of a basement with …
$629,735
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