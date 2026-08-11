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Коммерческая недвижимость в Dali, Кипр

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4 объекта найдено
Склад 1 863 м² в Дали, Кипр
Склад 1 863 м²
Дали, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 863 м²
Промышленный склад с офисами и магазином в Дали, Никосия. Он включает в себя следующие облас…
$2,30 млн
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Коммерческое помещение 523 м² в Дали, Кипр
Коммерческое помещение 523 м²
Дали, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 523 м²
Двухэтажный коммерческий склад, который в настоящее время арендуется и работает как студия з…
$447,061
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Инвестиционная 740 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 740 м²
Дали, Кипр
Количество спален 5
Площадь 740 м²
Две пары полуотдельных неполных трехкомнатных домов в Дали, Никосия. Каждый дом имеет площад…
$702,377
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TekceTekce
Инвестиционная 313 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 313 м²
Дали, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 313 м²
Три квартиры на первом этаже в Дали, Никосия. Он состоит из двух трехкомнатных квартир и одн…
$427,328
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