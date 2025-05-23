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Коммерческая недвижимость в Лации, Кипр

инвестиционная недвижимость
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склады
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10 объектов найдено
Склад 510 м² в Лация, Кипр
Склад 510 м²
Лация, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 510 м²
An industrial warehouse in Latsia. It has an internal area of 400 sq.m. and a mezzanine of 1…
$387,613
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Инвестиционная 314 м² в Лация, Кипр
Инвестиционная 314 м²
Лация, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
The property concerns two incomplete maisonettes and four vacant plots. The maisonettes are …
$890,315
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Склад 2 545 м² в Лация, Кипр
Склад 2 545 м²
Лация, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 545 м²
Свободная недвижимость на хорошо пропорциональном участке площадью около 10,638 кв. м. (шири…
$3,14 млн
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Склад 4 770 м² в Лация, Кипр
Склад 4 770 м²
Лация, Кипр
Площадь 4 770 м²
Used Warehouse within the industrial area of Latsia-Dali. It is situated close to all neces…
$5,12 млн
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Склад 3 023 м² в Лация, Кипр
Склад 3 023 м²
Лация, Кипр
Площадь 3 023 м²
A spacious warehouse in  Nicosia. It is located in the industrial area and offers very easy …
$2,00 млн
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Инвестиционная в Лация, Кипр
Инвестиционная
Лация, Кипр
Beautiful plots in a quite area of Latsia where the building density is low. suitable for t…
$155,229
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Склад 3 600 м² в Лация, Кипр
Склад 3 600 м²
Лация, Кипр
Площадь 3 600 м²
This warehouse located in Latsia area with easy access to the motorway. Description: The gr…
$4,35 млн
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Коммерческое помещение в Лация, Кипр
Коммерческое помещение
Лация, Кипр
Здание смешанного использования в Лации, Никосия, с сочетанием квартир и розничных магазинов…
$1,36 млн
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Инвестиционная 1 620 м² в Лация, Кипр
Инвестиционная 1 620 м²
Лация, Кипр
Площадь 1 620 м²
This modern building is available for sale and located in a coomercial road of Latsia area c…
$3,21 млн
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Инвестиционная 1 200 м² в Лация, Кипр
Инвестиционная 1 200 м²
Лация, Кипр
Площадь 1 200 м²
An incomplete building located  in Latsia area with built area of 1,200 sqm and land area of…
$964,493
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