Лимассол – крупнейший порт и 2-й по величине город Кипра, где живут более 230 тысяч человек: среди них греки, англичане и более 20 тысяч русскоязычных. Кто знает только русский язык, тоже найдут здесь сервис: школы, магазины, рестораны, прессу.

В Лимассоле работают исторический и археологический музеи, а также картинная галерея. В городе организовывают музыкальные фестивали, раз в год проводят 10-дневный карнавал, а каждый сентябрь устраивают Винный фестиваль. Лимассол известен как центр современной инфраструктуры для комфортного отдыха. Любители неспешных прогулок любуются панорамой акватории с широкого променада. Фанаты активного отдыха катаются на горных лыжах. Тусовщики собираются в барах на пешеходной зоне вокруг Средневекового замка. На пологом южном берегу острова раскинулись полтора десятка пляжей, обустроенные раздевалками и душами. Летом солёное море нагревается до 27°C. Вулканический песок насыщен кремнием, благоприятным для кожи.

В Лимассоле предлагают недвижимость на любой вкус: как элитную виллу с видом на море, так и недорогие апартаменты в густонаселённом районе. Есть и иной выбор жилья: квартира, дом или мезонет – 2-этажный таунхаус с небольшим участком.