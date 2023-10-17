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Коммерческая недвижимость в Лимассоле, Кипр

офисы
14
23 объекта найдено
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
With a dynamic yet discreet architectural form, this is an exquisitely functional office bui…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Это впечатляющее коммерческое развитие в Закаки, западной части Лимассола и его новом развив…
Цена по запросу
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Ультрасовременное офисное здание высокого качества, расположенное в отличном районе в Закаки…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Ультрасовременное офисное здание высокого качества, расположенное в отличном районе в Закаки…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
УМНАЯ БАШНЯ КЛАСС ТОРГОВОГО ЗДАНИЯ Коммерческое здание класса А расположено в самом центре Л…
€1,01 млн
Офис 1 комната с Oficcecyprus, с workplacecyprus в Лимасол, Кипр
Офис 1 комната с Oficcecyprus, с workplacecyprus
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 216 м²
Количество этажей 8
УМНАЯ БАШНЯ КЛАСС ТОРГОВОГО ЗДАНИЯ Коммерческое здание класса А расположено в самом центре Л…
€1,00 млн
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Продается прекрасное коммерческое здание в Закаки. Он расположен в нескольких минутах ходьбы…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин является частью многоэтажного смешанного использования в Католики, Лимассол.& NBSP;О…
Цена по запросу
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Здание состоит из & nbsp; 4 & nbsp; этажей. Общая площадь & nbsp; первый этаж составляет 603…
Цена по запросу
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
This is an area where there is mixed use residential and commercial and is one of the tradit…
€3,20 млн
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Это потрясающее коммерческое развитие в Закаки, западной части Лимассола и его новом оживлен…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Это потрясающее коммерческое развитие в Закаки, западной части Лимассола и его новом оживлен…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Предлагаем инвестиционный проект на продажу. Проект находится в очень востребованном районе …
€3,20 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 693 м²
Количество этажей 3
Продается здание площадью 693 кв.м в Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Здание расп…
€1,50 млн

Лимассол – крупнейший порт и 2-й по величине город Кипра, где живут более 230 тысяч человек: среди них греки, англичане и более 20 тысяч русскоязычных. Кто знает только русский язык, тоже найдут здесь сервис: школы, магазины, рестораны, прессу.

В Лимассоле работают исторический и археологический музеи, а также картинная галерея. В городе организовывают музыкальные фестивали, раз в год проводят 10-дневный карнавал, а каждый сентябрь устраивают Винный фестиваль. Лимассол известен как центр современной инфраструктуры для комфортного отдыха. Любители неспешных прогулок любуются панорамой акватории с широкого променада. Фанаты активного отдыха катаются на горных лыжах. Тусовщики собираются в барах на пешеходной зоне вокруг Средневекового замка. На пологом южном берегу острова раскинулись полтора десятка пляжей, обустроенные раздевалками и душами. Летом солёное море нагревается до 27°C. Вулканический песок насыщен кремнием, благоприятным для кожи.

В Лимассоле предлагают недвижимость на любой вкус: как элитную виллу с видом на море, так и недорогие апартаменты в густонаселённом районе. Есть и иной выбор жилья: квартира, дом или мезонет – 2-этажный таунхаус с небольшим участком.

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