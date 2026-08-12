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Коммерческая недвижимость в Limassol Municipality, Кипр

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инвестиционная недвижимость
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606 объектов найдено
Готовый бизнес 1 570 м² в район Лимасол, Кипр
Готовый бизнес 1 570 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 1 570 м²
Раздерем подробно проект NEON Limassol Для получения подробной информации о других проект…
$6,78 млн
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Коммерческое помещение 830 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение 830 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 830 м²
Количество этажей 3
Этот роскошный 3-этажный жилой дом состоит всего из шести просторных 2-комнатных квартир, ка…
$2,66 млн
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Инвестиционная 380 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 380 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 380 м²
Современные 4 квартиры на продажу в Potamos Germasogeias, Лимассол. Здание состоит из 5* 2-к…
$2,54 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 566 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение 566 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 566 м²
Современное и роскошное офисное здание в самом сердце Лимассола, рядом со всеми удобствами (…
$3,31 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 3/5
Премиум офисное пространство - современное коммерческое здание на Гриве Дигени, Лимассол Это…
$1,39 млн
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Офис 99 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 99 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 99 м²
Для продажи: Современный внеплановый офис, расположенный на третьем этаже восьмиэтажного зда…
$1,49 млн
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Офис 275 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 275 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 275 м²
Представляем архитектурное чудо в оживленном центре Лимассола. Рядом с оживленным торговым р…
$2,52 млн
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Инвестиционная 815 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 815 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 815 м²
Здание состоит из первого этажа плюс два этажа и подвал. Есть возможность построить еще один…
$2,95 млн
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Офис 142 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 142 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 142 м²
Элегантный офис первого этажа в Агиа Зони, Лимассол Расположенное в одном из самых престижны…
$820,423
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Офис 161 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 161 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 161 м²
Коммерческое здание, расположенное в самом сердце нового района Лимассола, Закаки. Популярно…
$3,00 млн
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Офис 201 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 201 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 201 м²
Этаж 201
Этот эксклюзивный 8-этажный бизнес-центр класса А находится в одном из самых престижных дело…
$1,52 млн
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Офис в район Лимасол, Кипр
Офис
район Лимасол, Кипр
Этаж 2/4
Офисное пространство — Меса Гейтония, Лимассол Современный офисный дизайн устанавливает нов…
$3,05 млн
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Инвестиционная 1 400 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 1 400 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 400 м²
Prime Investment Opportunity – здание для продажи в Центральном Лимассоле, €5 000 000 Предст…
$5,90 млн
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Магазин 175 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 175 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 175 м²
Расширяем наше коммерческое портфолио за счет завидного проекта, действительно в самом сердц…
$3,31 млн
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Офис 200 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 200 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 200 м²
Офисное пространство доступно на одном из самых оживленных перекрестков Лимассола и в непоср…
$749,009
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 3/5
Премиум офисное пространство - современное коммерческое здание на Гриве Дигени, Лимассол Это…
$1,39 млн
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Инвестиционная 1 738 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 1 738 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 738 м²
Новые современные высокие технологии. Офисное здание! Ключевые особенности: Здание имеет пр…
$14,17 млн
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Коммерческое помещение 1 688 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение 1 688 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 688 м²
Сказочное здание на оживленной коммерческой авеню в центре Лимассола, шесть этажей включают …
$7,46 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 1
Эксклюзивное коммерческое пространство Seafront в самом сердце Лимассола Тип: Бизнес-центр …
$2,39 млн
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Коммерческое помещение 306 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение 306 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 306 м²
Редкая возможность приобрести прекрасно сохранившееся историческое каменное здание в самом с…
$1,85 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Продается офис Prime Seafront - комплекс Kanika Enaerios, Лимассол 🏢Внутренняя площадь: 1072…
$5,46 млн
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Офис 163 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 163 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 163 м²
Коммерческое здание, расположенное в самом сердце нового района Лимассола, Закаки. Популярно…
$2,82 млн
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Другое 250 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Другое 250 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Продается: потрясающий многоквартирный дом, расположенный в самом сердце Агиа Зони. Эта прос…
$642,530
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Офис 187 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 187 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 187 м²
Этаж 187
Этот эксклюзивный 8-этажный бизнес-центр класса А находится в одном из самых престижных дело…
$1,42 млн
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Офис 98 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 98 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 98 м²
Откройте для себя фантастическую возможность иметь полностью отремонтированный офис на перво…
$345,549
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Магазин в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество этажей 3
Современный коммерческий магазин в Закаки - Лимассол Этот современный коммерческий магазин, …
$859,487
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Коммерческое помещение 300 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение 300 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 300 м²
Это центральное здание в оживленном районе Агиа Триада в Лимассоле предлагает отличную возмо…
$1,02 млн
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Магазин 190 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 190 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 190 м²
Коммерческое здание, расположенное в самом сердце нового района Лимассола, Закаки. Популярно…
$3,19 млн
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Магазин 358 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 358 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 358 м²
Просторный магазин площадью 538 кв.м., расположенный в самом сердце Anexartisias в районе Аг…
$3,60 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Отремонтированный офис на проспекте Макариос, Лимассол Современный офис первого этажа, полн…
$388,903
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