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Коммерческая недвижимость в Pano Polemidia Community, Кипр

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 497 м² в Pano Polemidia Community, Кипр
Коммерческое помещение 497 м²
Pano Polemidia Community, Кипр
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
Lovely building in the suburban area of Pano Polemidia with easy access to the main road and…
$868,600
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Инвестиционная 4 901 м² в Pano Polemidia Community, Кипр
Инвестиционная 4 901 м²
Pano Polemidia Community, Кипр
Площадь 4 901 м²
Новый бизнес -центр в Лимассоле. Отличное расположение. 107 парковочных мест. 4 этажа с терр…
$13,67 млн
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Коммерческое помещение 3 645 м² в Pano Polemidia Community, Кипр
Коммерческое помещение 3 645 м²
Pano Polemidia Community, Кипр
Площадь 3 645 м²
Количество этажей 4
Расположен на главной дороге Тродос в Пано Полемидия. Это здание уникально, так как здесь бо…
$14,72 млн
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