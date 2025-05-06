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Коммерческая недвижимость в Agios Ioannis, Кипр

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12 объектов найдено
Офис 3 520 м² в Ayios Ioannis, Кипр
Офис 3 520 м²
Ayios Ioannis, Кипр
Площадь 3 520 м²
Это здание расположено в районе Агиос Иоаннис, Лимассол. Общая площадь 3250 м². Доступно для…
$778,024
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Коммерческое помещение в Agios Ioannis, Кипр
Коммерческое помещение
Agios Ioannis, Кипр
Этаж 3
Этот жилой дом в Агиос Иоаннис, Лимассол, имеет три современных просторных квартиры, каждая …
$928,442
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Инвестиционная 225 м² в Ayios Ioannis, Кипр
Инвестиционная 225 м²
Ayios Ioannis, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
This is an investment, mixed use building. There are 2 connected shops total covered areas o…
$542,875
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Инвестиционная 1 854 м² в Ayios Ioannis, Кипр
Инвестиционная 1 854 м²
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 36
Кол-во ванных комнат 40
Площадь 1 854 м²
Роскошное 4 -этажное здание, которое позволяет вам испытывать комфорт и стиль в наших кварти…
$5,27 млн
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Офис в Agios Ioannis, Кипр
Офис
Agios Ioannis, Кипр
Современное и элегантное здание с эргономичными офисами. Горячая точка для медицинских кабин…
$1,70 млн
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Магазин в Agios Ioannis, Кипр
Магазин
Agios Ioannis, Кипр
Главная инвестиционная возможность! Выдающаяся хорошо обслуживаемая розничная недвижимость д…
$1,12 млн
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Офис в Agios Ioannis, Кипр
Офис
Agios Ioannis, Кипр
Этаж 4/6
Современное и элегантное здание с эргономичными офисами. Горячая точка для медицинских кабин…
$849,185
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Офис 3 520 м² в Ayios Ioannis, Кипр
Офис 3 520 м²
Ayios Ioannis, Кипр
Площадь 3 520 м²
Это здание расположено в районе Агиос Иоаннис, Лимассол. Общая площадь 3250 м². Доступно для…
$1,56 млн
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Инвестиционная 896 м² в Ayios Ioannis, Кипр
Инвестиционная 896 м²
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 896 м²
Modern residential apartment complex of 8 units that combines modern architecture and high-q…
$2,44 млн
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Коммерческое помещение 2 045 м² в Ayios Ioannis, Кипр
Коммерческое помещение 2 045 м²
Ayios Ioannis, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 045 м²
Commercial building for sale in Agios Ioannis, Limassol. Covered areas of  2045 sq.m. on the…
$4,89 млн
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Магазин в Agios Ioannis, Кипр
Магазин
Agios Ioannis, Кипр
Розничный угловой магазин на продажу на одной из самых коммерческих улиц Лимассола. Розничн…
$317,029
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Коммерческое помещение 2 077 м² в Ayios Ioannis, Кипр
Коммерческое помещение 2 077 м²
Ayios Ioannis, Кипр
Площадь 2 077 м²
Разделение этажей и планировка (по кв. м.): Основной (офисы) - 1417 Балконы - 350 Подвальны…
$9,34 млн
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