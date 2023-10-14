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Коммерческая недвижимость в Chloraka, Кипр

3 объекта найдено
Магазин в Chloraka, Кипр
Магазин
Chloraka, Кипр
Two unified shops, part of a mixed use building in Chloraka, Paphos.It consists of an open p…
Цена по запросу
Магазин в Chloraka, Кипр
Магазин
Chloraka, Кипр
A commercial space on the first floor of the mixed use building in Chloraka, Paphos.This sho…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Chloraka, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 500 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€595,000
Realting.com
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