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Коммерческая недвижимость в Лакатамия, Кипр

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16 объектов найдено
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
Магазин на первом этаже с мезонином в Агиос Антониос.Он имеет общую площадь 73 кв.м., площад…
Цена по запросу
Офис в Лакатамия, Кипр
Офис
Лакатамия, Кипр
Этот цельноэтажный офис расположен в центре города Агиос-Антониос, Никосия, на первом этаже …
Цена по запросу
Коммерческая в Лакатамия, Кипр
Коммерческая
Лакатамия, Кипр
Четырехэтажное коммерческое здание и пустой участок в центре Агиос Антониос, Никосия.Первый …
Цена по запросу
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
Отличная возможность для инвестиций в трех унифицированных магазинах, расположенных на перво…
Цена по запросу
Коммерческая в Лакатамия, Кипр
Коммерческая
Лакатамия, Кипр
Двухэтажное здание на коммерческом участке в квартале Агиос Антониос, муниципалитет Никосия.…
Цена по запросу
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
A shop in Agios Antonios quarter, Nicosia.The shop is on the ground floor. It has an interna…
Цена по запросу
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
Магазин на первом этаже коммерческого здания в Агиос Антониос, Никосия. Магазин состоит из б…
Цена по запросу
Магазин с холодильником в Лакатамия, Кипр
Магазин с холодильником
Лакатамия, Кипр
Магазин на первом этаже семиэтажного здания в Агиос-Антониос, Никосия. Он состоит из: 291 кв…
Цена по запросу
Коммерческая с Spalni в Лакатамия, Кипр
Коммерческая с Spalni
Лакатамия, Кипр
Это 4-х этажное здание с подвалом в Агиос Антониос, Никосия. Здание имеет площадь c. 866m² и…
Цена по запросу
Коммерческая в Лакатамия, Кипр
Коммерческая
Лакатамия, Кипр
Смешанное здание в Агиос-Антониос, Никосия. Оно состоит из подвала, магазинов с мезонином на…
Цена по запросу
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
Это два магазина на первом этаже с единым мезонином и подвалом, расположенным на семиэтажном…
Цена по запросу
Коммерческая в Лакатамия, Кипр
Коммерческая
Лакатамия, Кипр
Эта инвестиционная возможность касается роскошного шестиэтажного офисного здания в центре ст…
€4,70 млн
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
Это неполный магазин на первом этаже девятиэтажного здания в Агиос-Антониос, Никосия. Общая …
Цена по запросу
Офис под аренду в Лакатамия, Кипр
Офис под аренду
Лакатамия, Кипр
Office in an excellent location in Agios Antonios Quarter in Nicosia Municipality. The prope…
Цена по запросу
Коммерческая в Лакатамия, Кипр
Коммерческая
Лакатамия, Кипр
Two-storey building in Agios Nikolaos in Lakatameia, at a very close distance north of the L…
Цена по запросу
Офис в Лакатамия, Кипр
Офис
Лакатамия, Кипр
An office in Agios Antonios, Nicosia.  It has a covered parking space on the basement and tw…
Цена по запросу
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