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Коммерческая недвижимость в Aglangia, Кипр

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13 объектов найдено
Магазин 204 м² в Никосия, Кипр
Магазин 204 м²
Никосия, Кипр
Площадь 204 м²
Этаж 1
Офис в знаковом месте с отличной видимостью на проспекте Ларнакас, расположен на первом этаж…
$301,647
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Коммерческое помещение 1 397 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 1 397 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 397 м²
Located in one of the most important and prestigious Avenues in Nicosia. Currently under com…
$2,28 млн
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Магазин 415 м² в Никосия, Кипр
Магазин 415 м²
Никосия, Кипр
Площадь 415 м²
A shop in Aglantzia, Nicosia. Ιt consists of: -The ground floor of 279sqm comprising of an o…
$820,035
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Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
470 кв.м. Универсальный выставочный зал для продажи в Паллуриотисса, Никосия Откройте для с…
$500,848
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Инвестиционная 600 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 600 м²
Investment offering. For sale is a complete building (with cleared title deeds) with immedia…
$1,37 млн
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Инвестиционная 1 204 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 204 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 204 м²
A two storey mixed-use building in Aglantzia. It owns a prime location with high visibility …
$2,74 млн
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Магазин 261 м² в Никосия, Кипр
Магазин 261 м²
Никосия, Кипр
Площадь 261 м²
A shop on the ground floor in Aglantzia, Nicosia.The shop comprises of a 174sqm ground floor…
$411,160
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Офис 269 м² в Никосия, Кипр
Офис 269 м²
Никосия, Кипр
Площадь 269 м²
Office in a landmark location with great visibility on Larnakos Avenue situated on the 1st f…
$302,659
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Инвестиционная 2 550 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 550 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 550 м²
Attractive investment opportunity! The student residence project is a four-story modern buil…
$5,43 млн
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Офис 422 м² в Никосия, Кипр
Офис 422 м²
Никосия, Кипр
Площадь 422 м²
Whole floor office space situated on the third-floor of a mixed-use building and located in …
$341,491
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Офис 200 м² в Никосия, Кипр
Офис 200 м²
Никосия, Кипр
Площадь 200 м²
The office is situated at Nicosia- Aglantzia area, facing Larnakas Avenue. It’s near city ce…
$445,423
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Офис 423 м² в Никосия, Кипр
Офис 423 м²
Никосия, Кипр
Площадь 423 м²
Whole-floor office space situated on the 1st floor on Larnacos Avenue, Aglantzia, Nicosia. T…
$428,291
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Инвестиционная 600 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 600 м²
Investment offering. For sale is a complete building (with cleared title deeds) with immedia…
$1,54 млн
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