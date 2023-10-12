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Коммерческая недвижимость в Ларнака, Кипр

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42 объекта найдено
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Shop with mezzanine level in an attractive location in Sotiros in Larnaca.  The property is …
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Shop with a mezzanine in a lively and central location in Chrysopolitissa in Larnaca. The pr…
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Whole 5th floor, sea view office situated on the top floor of a five storey building.The off…
Цена по запросу
Коммерческая в Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
Commercial building in a central and lively location in Chrysopolitissa in Larnaca. It is id…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Shop with mezzanine in a lively and central location in Agios Nikolas in Larnaca. The proper…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Ground floor shop in a popular location in Sotiros  of Larnaca. The shop is ideally located …
Цена по запросу
Коммерческая в Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
A corner commercial building, built within 3 plots.The building has a covered area of 2,100 …
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Инвестиционная возможность в угловой розничной единице, расположенной на первом этаже шестиэ…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Коммерческий магазин в центре города, Ларнака. Он имеет 300 кв. крытые участки и он располож…
Цена по запросу
Коммерческая в Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
Это три магазина в районе Сотирос в Ларнаке.Он состоит из:Магазин № 1, состоящий из с. 36m² …
Цена по запросу
Коммерческая в Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
Двухэтажное здание смешанного назначения в центре города Ларнака. Он включает в себя складск…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Новый проект, расположенный в ближайшем районе к Новой Марине в Ларнаке. Его идеальный выбор…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Магазин 132м2 внутренней площади и 65м2 мезонина в 8-этажном здании, состоящем из 39 единиц.…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Новый проект расположен в самом центре города Ларнака и в 300 метрах от школ Американской ак…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ларнака, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 736 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 736 кв.м В Ларнаке. Недвижимость продается с мебелью
€750,000
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Офис на продажу в центре города Ларнака.Вид на мореКрытая площадь 73 кв.м.2 этажПарковочное место 
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Цена по запросу
Коммерческая в Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
This is a corner commercial building in Larnaca Center , Prime Location.It consists of a gro…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
A ground floor retail unit in Larnaca.The shop comprises of an open plan retail space on the…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
A former bank branch on a central avenue in Larnaca.It consists of a ground floor of 281sqm …
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Магазин расположен в центре города Ларнака ( в центре города ).Пешком до Финикудес 3 минуты,…
€80,000
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
The property is located in the “Koukouladies” locale about very close to the Ammochostos Sta…
Цена по запросу
Коммерческая в Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
Расположенное на проспекте Фанероменис, это здание было построено по очень высоким стандарта…
Цена по запросу
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