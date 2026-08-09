Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Ларнака
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в муниципалитете Ларнака, Кипр

;
отели
3
офисы
16
магазины
11
68 объектов найдено
Отель 1 633 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 1 633 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 40
Площадь 1 633 м²
Этот современный 4-этажный отель удобно расположен в историческом центре Ларнаки на очароват…
$15,35 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Тохни, Кипр
Коммерческое помещение
Тохни, Кипр
Количество этажей 2
Расположенный в самом сердце живописной деревни Точни, этот прекрасно сохранившийся традицио…
$453,525
Оставить заявку
Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Коммерческий магазин – основные розничные инвестиции в Центральную Ларнаку Этот коммерческий…
$546,447
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
TekceTekce
Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 2/6
Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
$570,746
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Отель 830 м² в Тохни, Кипр
Отель 830 м²
Тохни, Кипр
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 830 м²
Расположенный в нежных горных пейзажах Точни, этот апарт-отель для агротуризма представляет …
$1,74 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Инвестиционная 882 м² в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Инвестиционная 882 м²
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Площадь 882 м²
Проект полностью завершен и находится на небольших ремонтных работах и установках, запрошенн…
$3,31 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 614 м² в Мазотос, Кипр
Инвестиционная 614 м²
Мазотос, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 614 м²
Жилой комплекс, состоящий из четырех незавершенных домов в Мазотосе, Ларнака. Два дома на за…
$956,176
Оставить заявку
Офис 88 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 88 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 88 м²
Новый закрытый комплекс в центре города Ларнака. Комплекс удобно расположен в нескольких мин…
$299,650
Оставить заявку
Офис 233 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 233 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 233 м²
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
$1,26 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 932 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Коммерческое помещение 932 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 932 м²
Это угловое коммерческое здание в центре Ларнаки, Прайм Локацион. Он состоит из цеха на перв…
$3,54 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 600 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Коммерческое помещение 1 600 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 1 600 м²
Каждая квартира составляет примерно 75 кв.м. с 2 спальнями и террасой, по 40 кв.м. каждая. 2…
$3,54 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 1 387 м² в Перволия, Кипр
Инвестиционная 1 387 м²
Перволия, Кипр
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 387 м²
Пляжный фасад 7 вилл на продажу в туристической зоне Перволия для Ларнаки. Дома заполнены ви…
$3,07 млн
Оставить заявку
Офис 123 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 123 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 123 м²
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
$708,752
Оставить заявку
Инвестиционная 6 000 м² в Мазотос, Кипр
Инвестиционная 6 000 м²
Мазотос, Кипр
Площадь 6 000 м²
Участок общей площадью 87 823 кв.м. подпадает под туристическую зону (T2ε), «вооружая» ее тр…
$22,43 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 437 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Коммерческое помещение 1 437 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 437 м²
Коммерческое здание в Агиос Николаос, муниципалитет Ларнаки. Здание состоит из выставочного …
$1,68 млн
Оставить заявку
Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Этот магазин в Финикудесе, Ларнака, идеально расположен в центре оживленного торгового район…
$220,679
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Отель 895 м² в Dromolaxia, Кипр
Отель 895 м²
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 20
Площадь 895 м²
Эти городские апартаменты находятся в 400 метрах от пляжной набережной Ларнаки и предлагают …
$2,95 млн
Оставить заявку
Офис 178 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 178 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 178 м²
Премиальные офисные помещения, расположенные в самом сердце делового района Ларнаки, с захва…
$735,365
Оставить заявку
Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
$1,26 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Отель 10 133 м² в Oroklini, Кипр
Отель 10 133 м²
Oroklini, Кипр
Количество спален 70
Площадь 10 133 м²
Общий размер участка: 13,257м2 Общая площадь застройки: 10,133 м2 (внутри подвала) Общая…
$15,35 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 448 м² в Kiti, Кипр
Инвестиционная 448 м²
Kiti, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 448 м²
Отдельное двухэтажное здание с подвалом в Κiti в районе Ларнаки. Здание состоит из двух мага…
$656,975
Оставить заявку
Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество этажей 5
Современные офисные помещения в Лимассоле Этот современный офисный проект расположен в Лимас…
$565,635
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Комплекс Nicolaides идеально расположен в центре Ларнаки, в самом сердце оживленного торгово…
$137,053
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Магазин 300 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 300 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 300 м²
Коммерческий магазин в центре города, Ларнака. Он имеет 300 кв. м. крытых площадей и располо…
$472,186
Оставить заявку
Магазин 142 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 142 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 142 м²
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает как офисы, …
$562,656
Оставить заявку
Офис 120 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 120 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 120 м²
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
$567,972
Оставить заявку
Ресторан, кафе в Псематисменос, Кипр
Ресторан, кафе
Псематисменос, Кипр
На рынке представлен участок, предназначенный под жилую застройку, расположенный в районе Пс…
$138,412
Оставить заявку
Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в самом сердце Ларнаки, Магазин No 1 предлагает исключительную возможность для…
$406,514
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Отель 3 500 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 3 500 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 3 500 м²
Дружелюбный и устоявшийся гостиничный комплекс с коммерческими магазинами, идеально располож…
$11,80 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 1 580 м² в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная 1 580 м²
район Ларнака, Кипр
Количество спален 25
Площадь 1 580 м²
Это два жилых дома, доступных для продажи вместе. Прекрасно расположенный в прибрежном город…
$3,72 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти