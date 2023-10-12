ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Доходный дом
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Коммерческая
Ларнака
Коммерческая недвижимость в Ларнака, Кипр
офисы
11
магазины
22
Очистить
42 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Магазин
Ларнака, Кипр
Shop with mezzanine level in an attractive location in Sotiros in Larnaca. The property is …
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Ларнака, Кипр
Shop with a mezzanine in a lively and central location in Chrysopolitissa in Larnaca. The pr…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Ларнака, Кипр
Whole 5th floor, sea view office situated on the top floor of a five storey building.The off…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Ларнака, Кипр
Commercial building in a central and lively location in Chrysopolitissa in Larnaca. It is id…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Ларнака, Кипр
Shop with mezzanine in a lively and central location in Agios Nikolas in Larnaca. The proper…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Ларнака, Кипр
Ground floor shop in a popular location in Sotiros of Larnaca. The shop is ideally located …
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Ларнака, Кипр
A corner commercial building, built within 3 plots.The building has a covered area of 2,100 …
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Ларнака, Кипр
Инвестиционная возможность в угловой розничной единице, расположенной на первом этаже шестиэ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Ларнака, Кипр
Коммерческий магазин в центре города, Ларнака. Он имеет 300 кв. крытые участки и он располож…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Ларнака, Кипр
Это три магазина в районе Сотирос в Ларнаке.Он состоит из:Магазин № 1, состоящий из с. 36m² …
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Ларнака, Кипр
Двухэтажное здание смешанного назначения в центре города Ларнака. Он включает в себя складск…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Ларнака, Кипр
Новый проект, расположенный в ближайшем районе к Новой Марине в Ларнаке. Его идеальный выбор…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Ларнака, Кипр
Магазин 132м2 внутренней площади и 65м2 мезонина в 8-этажном здании, состоящем из 39 единиц.…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Ларнака, Кипр
Новый проект расположен в самом центре города Ларнака и в 300 метрах от школ Американской ак…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ларнака, Кипр
1
736 м²
1
Продается бизнес площадью 736 кв.м В Ларнаке. Недвижимость продается с мебелью
€750,000
Рекомендовать
Офис
Ларнака, Кипр
Офис на продажу в центре города Ларнака.Вид на мореКрытая площадь 73 кв.м.2 этажПарковочное место
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Ларнака, Кипр
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Ларнака, Кипр
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Ларнака, Кипр
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Ларнака, Кипр
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Ларнака, Кипр
This is a corner commercial building in Larnaca Center , Prime Location.It consists of a gro…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Ларнака, Кипр
A ground floor retail unit in Larnaca.The shop comprises of an open plan retail space on the…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Ларнака, Кипр
A former bank branch on a central avenue in Larnaca.It consists of a ground floor of 281sqm …
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Ларнака, Кипр
Магазин расположен в центре города Ларнака ( в центре города ).Пешком до Финикудес 3 минуты,…
€80,000
Рекомендовать
Магазин
Ларнака, Кипр
The property is located in the “Koukouladies” locale about very close to the Ammochostos Sta…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Ларнака, Кипр
Расположенное на проспекте Фанероменис, это здание было построено по очень высоким стандарта…
Цена по запросу
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL