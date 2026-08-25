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Коммерческая недвижимость в Polis Chrysochous, Кипр

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4 объекта найдено
Ресторан, кафе в Polis Chrysochous, Кипр
Ресторан, кафе
Polis Chrysochous, Кипр
Обратите внимание на этот участок площадью 4 463 кв. м в муниципалитете Полис (41% сельскохо…
$284 751
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Магазин 140 м² в Polis Chrysochous, Кипр
Магазин 140 м²
Polis Chrysochous, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Продается: Просторный магазин на первом этаже с общей внутренней площадью 140 квадратных мет…
$288 081
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Инвестиционная в Polis Chrysochous, Кипр
Инвестиционная
Polis Chrysochous, Кипр
Количество этажей 1
Contemporary Apartment Living in a Prime Coastal Setting – Polis Chrysochous (Prodromi) Sit…
$2,25 млн
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Коммерческое помещение в Polis Chrysochous, Кипр
Коммерческое помещение
Polis Chrysochous, Кипр
Для продажи коммерческой недвижимости, состоящей из 3 однокомнатных квартир и 6 магазинов с …
$464 764
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