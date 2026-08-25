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Коммерческая недвижимость в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

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рестораны
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10 объектов найдено
Коммерческое помещение 10 669 м² в Мони, Кипр
Коммерческое помещение 10 669 м²
Мони, Кипр
Площадь 10 669 м²
Главное коммерческое здание на проспекте Апостолу Петру и Павлу, Лимассол - полностью отремо…
$28,94 млн
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Ресторан, кафе в Мони, Кипр
Ресторан, кафе
Мони, Кипр
Предлагаем вам уникальную возможность приобрести лакомые участки земли в деревне Мони, где п…
$462 778
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Коммерческое помещение 2 794 м² в Мони, Кипр
Коммерческое помещение 2 794 м²
Мони, Кипр
Площадь 2 794 м²
Коммерческое здание, расположенное в главной угловой позиции в центре города Лимассола. В ок…
$11,69 млн
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Ресторан, кафе в Мони, Кипр
Ресторан, кафе
Мони, Кипр
Предлагаем вам уникальную возможность приобрести лакомые участки земли в деревне Мони, где п…
$451 208
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Офис в Мони, Кипр
Офис
Мони, Кипр
Этаж 1
Офисное помещение, расположенное в районе Петру Си Павел, с общим пространством 190. Первый …
$798 639
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Ресторан, кафе в Мони, Кипр
Ресторан, кафе
Мони, Кипр
Предлагаем вам уникальную возможность приобрести лакомые участки земли в деревне Мони, где п…
$462 778
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TekceTekce
Ресторан, кафе в Мони, Кипр
Ресторан, кафе
Мони, Кипр
Предлагаем вам уникальную возможность приобрести лакомые участки земли в деревне Мони, где п…
$341 299
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Ресторан, кафе в Мони, Кипр
Ресторан, кафе
Мони, Кипр
Предлагаем вам уникальную возможность приобрести лакомые участки земли в деревне Мони, где п…
$385 262
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Ресторан, кафе в Мони, Кипр
Ресторан, кафе
Мони, Кипр
Предлагаем вам уникальную возможность приобрести лакомые участки земли в деревне Мони, где п…
$341 299
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Ресторан, кафе в Мони, Кипр
Ресторан, кафе
Мони, Кипр
Предлагаем вам уникальную возможность приобрести лакомые участки земли в деревне Мони, где п…
$277 667
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