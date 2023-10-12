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Коммерческая недвижимость в Героскипу, Кипр

2 объекта найдено
Коммерческая в Героскипу, Кипр
Коммерческая
Героскипу, Кипр
Basement building in a residential field in Geroskipou in Paphos.The property is located clo…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Героскипу, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Площадь 598 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу инвестиционный проект в городе Пафос. Трех этажное здание состоит из…
€950,000
Realting.com
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