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Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

офисы
9
14 объектов найдено
Офис в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Офис
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Роскошный офис в Ленопетре, Лимассол.Внутренний крытый 420 кв.мВеранда Открыто 325 кв.мКладо…
Цена по запросу
Коммерческая в Agios Athanasios, Кипр
Коммерческая
Agios Athanasios, Кипр
Недвижимость расположена в промышленной зоне Айос Афанасиос.Здание состоит из полуподвала 10…
Цена по запросу
Офис в Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи на первом этаже коммерческого проекта для профессиональной среды с выдающей…
Цена по запросу
Офис в Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Цена по запросу
Офис в Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Цена по запросу
Офис в Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Цена по запросу
Офис в Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Цена по запросу
Магазин в Agios Athanasios, Кипр
Магазин
Agios Athanasios, Кипр
Магазин для продажи по коммерческому проекту для профессиональной среды с выдающейся совреме…
Цена по запросу
Коммерческая в Agios Athanasios, Кипр
Коммерческая
Agios Athanasios, Кипр
Это коммерческое здание расположено в очень оживленном районе и имеет идеальный доступ к шос…
Цена по запросу
Коммерческая в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Коммерческая
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
This commercial building occupies a prominent and attractive position and benefits from high…
Цена по запросу
Офис с Spalni в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Офис с Spalni
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Three bedroom penthouse or for office area is situated in Linopetra with easy access to the …
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Офис
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
The building is situated in Linopetra with easy access to the motorway and in the same time …
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Офис
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Здание расположено в Линопетре и обеспечивает легкий доступ к автомагистрали. В то же время …
Цена по запросу
Коммерческая в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Коммерческая
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Это коммерческое здание занимает видное и привлекательное положение и пользуется высоким уро…
Цена по запросу
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