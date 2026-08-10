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Коммерческая недвижимость в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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70 объектов найдено
Офис 498 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 498 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 498 м²
Современный коммерческий проект идеально расположен в самом сердце Лимассола. Рядом с оживле…
$4,18 млн
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Офис 510 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 510 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 510 м²
Современный коммерческий проект идеально расположен в самом сердце Лимассола. Рядом с оживле…
$4,29 млн
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Магазин 350 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 350 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 350 м²
Просторный магазин расположен на проспекте Колонакиу Лимассол. Магазин разделен на первом эт…
$1,27 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 1 119 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Коммерческое помещение 1 119 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 119 м²
Инвестиционная возможность премиум-офиса в главном коммерческом районе Лимассола Приобретит…
$9,15 млн
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Офис 67 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 67 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 67 м²
Розничный магазин Opportunity в Агиос-Атанасиос, Лимассол — главная коммерческая видимость Р…
$339,414
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Коммерческое помещение 761 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Коммерческое помещение 761 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 761 м²
Роскошная жизнь в сердце города Расположение: Agios Athanasios, Лимассол Тип проекта: Жилой …
$3,99 млн
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Коммерческое помещение в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Коммерческое помещение
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Новое офисное здание, состоящее из магазинов и офисов, расположенное на улице Колонакиу. Зда…
$2,74 млн
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Склад в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Склад
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Промышленная собственность в Agios Athanasios Просторная арендованная недвижимость общей пл…
$1,39 млн
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Инвестиционная 871 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 871 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 871 м²
Новый проект расположен в престижном жилом районе в Агиос Атанасиос, Лимассол. Расположен в …
$3,15 млн
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Офис 151 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 151 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 151 м²
Современная разработка смешанного использования расположена в Агиос Атанасиос, предлагая иде…
$682,586
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Склад 7 500 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Склад 7 500 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 7 500 м²
7500 м2 крытой площади промышленного склада / заводского использования, в промышленной зоне …
$11,80 млн
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Коммерческое помещение 300 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Коммерческое помещение 300 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 300 м²
Красивое офисное здание в отличном месте, на одной из самых коммерческих авеню Лимассола. Кл…
$3,31 млн
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Офис 88 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 88 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 88 м²
Розничный магазин Opportunity в Агиос-Атанасиос, Лимассол — главная коммерческая видимость Р…
$425,705
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Инвестиционная 3 622 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 3 622 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 3 622 м²
Эта недвижимость расположена в престижном районе Агиос Атанасиос. Это большое сооружение (12…
$4,25 млн
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Инвестиционная 910 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 910 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 910 м²
Офисы находятся в Линопетре, в восточной части Лимассола, с отличным доступом к шоссе, центр…
$5,78 млн
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Магазин 399 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 399 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 399 м²
Современный бизнес-центр в сердце Лимассола Представляем современную, поразительно разработ…
$4,69 млн
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Офис 152 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 152 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 152 м²
Современный коммерческий проект идеально расположен в самом сердце Лимассола. Рядом с оживле…
$1,37 млн
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Офис 356 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 356 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 356 м²
Офисная башня расположена в центре, с быстрым доступом к шоссе и в 1 минуте езды от моря. Пр…
$2,98 млн
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Магазин 1 200 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 1 200 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 1 200 м²
Полностью оперативный Прибыльный бизнес в промышленном месте Исключительная возможность при…
$639,580
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Офис 367 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 367 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 367 м²
Офисная башня расположена в центре, с быстрым доступом к шоссе и в 1 минуте езды от моря. Пр…
$2,67 млн
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Коммерческое помещение 1 319 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Коммерческое помещение 1 319 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 319 м²
Здание имеет 25 парковочных мест. Он расположен рядом с кольцевой развязкой Линопетра, между…
$4,13 млн
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Коммерческое помещение 356 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Коммерческое помещение 356 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 356 м²
Офисная башня расположена в центре, с быстрым доступом к шоссе и в 1 минуте езды от моря. Пр…
$2,82 млн
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Коммерческое помещение 585 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Коммерческое помещение 585 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 585 м²
Этаж 1
6 Современные апартаменты В здании есть шесть элегантно спроектированных квартир, каждая из …
$2,51 млн
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Инвестиционная 337 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 337 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 337 м²
Недалеко от центра Лимассола жилой пригород на склоне холма Айос Атанасиос считается предпоч…
$2,89 млн
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Офис 331 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 331 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 331 м²
Офисное помещение в районе Агиос Атанасиос, Лимассол, теперь доступно для продажи. Офис прин…
$2,62 млн
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Коммерческое помещение 1 806 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Коммерческое помещение 1 806 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 1 806 м²
Это коммерческое здание занимает видное и привлекательное положение и пользуется высоким уро…
$8,26 млн
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Доходный дом 1 140 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Доходный дом 1 140 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 36
Площадь 1 140 м²
Количество этажей 3
Продается: Современное многоквартирное здание в стадии строительства в престижном районе Айо…
$7,63 млн
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Инвестиционная 513 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 513 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 513 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой проект, расположенный в красивом возвышенном районе Аг…
$313,952
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Магазин 75 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 75 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 75 м²
Новая роскошная разработка в районе Агиос Атанасиос, Лимассол. Исключительная новая разработ…
$389,288
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Магазин 90 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 90 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 90 м²
Новая роскошная разработка в районе Агиос Атанасиос, Лимассол. Исключительная новая разработ…
$425,086
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