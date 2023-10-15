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Коммерческая недвижимость в Строволос, Кипр

офисы
11
магазины
11
33 объекта найдено
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
An office in Agios Demetrios. The office is located on the second floor (no.3) and occupies …
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
An office in Agios Demetrios. The office is located on the first floor and occupies the enti…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
An office in Agios Demetrios. The office is  located on the third floor, and it is part of a…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Ресторан на первом этаже многофункционального здания в Агиос Антониос, Никосия.Он состоит из…
Цена по запросу
Коммерческая в Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Пятиэтажное здание смешанного назначения в Строволосе. Здание состоит из магазина с мезонино…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Строволос, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 945 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 945 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€990,000
Коммерческая 1 комната в Строволос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 470 кв.м в центральной Греции
€1,45 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Строволос, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 169 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимос…
€350,000
Коммерческая в Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Предмет собственности имеет ровную поверхность и расположен в муниципалитете Строволос. Он н…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Магазин в квартале Агиос Василейос в Строволосе. Он является частью здания, расположенного н…
Цена по запросу
Коммерческая в Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Четырехэтажное коммерческое здание в Строволосе.Здание занимает два участка.Здание состоит и…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Магазин в квартале Хриселеуса в Строволосе. Магазин имеет внутреннюю площадь 62 кв.м и мезон…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Магазин на первом этаже здания Строволос.Он состоит из 208 кв.м первого этажа и мезонина 115…
Цена по запросу
Коммерческая в Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Неполное коммерческое здание и прилегающий участок земли в Строволосе, Никосия.Он состоит из…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Строволос, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 0 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€2,50 млн
Коммерческая в Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Коммерческое здание на главном проспекте в Никосии.Недвижимость состоит из трех этажей с вит…
€5,50 млн
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Магазин на первом этаже с мезонином в муниципалитете Строволос, в районе Никосия. Это свойст…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Two brand new shops on Main Avenue for sale.The internal area is 60 sq.m. plus 33 sq.m. mezz…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Офисы для продажи в коммерческом здании, в очень желательном месте в коммерческом теплоте Ст…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Офисы для продажи в коммерческом здании, в очень желательном месте в коммерческом теплоте Ст…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Этот актив представляет собой магазин в Никосии. Актив состоит из торговой площади площадью …
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Это офис на 4-м этаже 5-этажного здания в муниципалитете Строволос, Никосия. Он имеет площад…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Двухэтажное коммерческое здание с подвалом расположено на проспекте Строволу в Строволосе, Н…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
This is an office space on the first floor of the building located on the main Avenue in Nic…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Двенадцать офисных единиц общей площадью 2,210 кв.м., 27-летнее коммерческое здание, располо…
Цена по запросу
Коммерческая в Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Great location with high potentials!This corner building has a basement, ground floor, mezza…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Современные и просторные офисные помещения площадью 200 кв.м., в фантастическом месте на про…
Цена по запросу
Коммерческая в Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Коммерческое здание в отличном месте в муниципалитете Строволос, на одном из самых оживленны…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
This brand new shop on the ground floor now for sale. The internal area is 86 sqm plus 86 sq…
Цена по запросу
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